В МВД рассказали, как будут перемещаться нацгвардейцы в общественном транспорте во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во время карантина военнослужащие Национальной гвардии Украины срочной службы будут перемещаться в общественном транспорте при предъявлении военного билета и по служебному удостоверению - контрактники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В областях и городе Киеве, перемещения военнослужащих Национальной гвардии Украины в общественном транспорте будет осуществляться по предъявлению военного билета военнослужащими срочной службы и по служебному удостоверению - офицерами, военнослужащими военной службы по контракту. Служащие воинских частей учебных заведений, баз и учреждений Национальной гвардии Украины будут осуществлять перемещение в общественном транспорте по специальным пропускам", - говорится в сообщении.
Напомним, с сегодняшнего дня наземный транспорт в Киеве прекращает свою работу, но некоторые маршруты будут курсировать для отдельных категорий граждан.