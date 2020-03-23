У МВС розповіли, як переміщатимуться нацгвардійці у громадському транспорті під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час карантину військослужбовці Національної гвардії України строкової служби переміщуватимуться у громадському транспорті за пред’явлення військового квитка та за службового посвідчення – контрактники. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"В областях та місті Києві, переміщення військовослужбовців Національної гвардії України в громадському транспорті здійснюватиметься за пред’явленням військового квитка військовослужбовцями строкової служби та за службового посвідчення – офіцерами, військовослужбовцями військової служби за контрактом. Службовці військових частин навчальних закладів, баз та установ Національної гвардії України здійснюватимуть переміщення у громадському транспорті за спеціальними перепустками", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, відсьогодні наземний транспорт у Києві припиняє свою роботу, але деякі маршрути курсуватимуть для окремих категорій громадян.