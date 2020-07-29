В МВД рассказали, сколько полицейских с начала года погибло при исполнении служебных обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В текущем году в Украине при исполнении служебных обязанностей погибли три сотрудника полиции. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"В 2019 году при исполнении погибло четверо полицейских, в 2020 - три человека, из них один - в ООС", - сообщил Геращенко.
Замминистра уточнил, что в текущем году погиб один сотрудник полиции в городе Днепр при задержании опасного преступника, который подозревался в разбое.
Напомним, 19 июня в полиции сообщили, что злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 30-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.
Также напомним, Геращенко в интервью УНН рассказал, что в рядах полиции ощутимо не хватает кадров, что вызвано небольшой заработной платой правоохранителей.