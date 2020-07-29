В МВД рассказали, сколько полицейских с начала года погибло при исполнении служебных обязанностей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102184 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111402 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116284 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149313 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116218 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140878 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104093 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102811 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105077 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102282 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МВД рассказали, сколько полицейских с начала года погибло при исполнении служебных обязанностей

В МВД рассказали, сколько полицейских с начала года погибло при исполнении служебных обязанностей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В текущем году в Украине при исполнении служебных обязанностей погибли три сотрудника полиции. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В 2019 году при исполнении погибло четверо полицейских, в 2020 - три человека, из них один - в ООС", - сообщил Геращенко. 

Замминистра уточнил, что в текущем году погиб один сотрудник полиции в городе Днепр при задержании опасного преступника, который подозревался в разбое.

Напомним, 19 июня в полиции сообщили, что злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 30-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.

Также напомним, Геращенко в интервью УНН рассказал, что в рядах полиции ощутимо не хватает кадров, что вызвано небольшой заработной платой правоохранителей.

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