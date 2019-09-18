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В МВД рассказали об этапах внедрения "Системы 112"

В МВД рассказали об этапах внедрения "Системы 112"

Киев  •  УНН

 • 28291 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Министерстве внутренних дел рассказали об этапах внедрения системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе внедрения деятельности службы 112 МВД Украины.

"...для комплексного внедрения Системы 112 и Системы "Безопасная страна" на базе МВД, прежде всего, необходимо внести изменения в законодательные акты Украины. На сегодня в законодательстве уполномоченным органом по вопросам внедрения и обеспечения функционирования и развития системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 определена Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в ответе.

Также следует учесть, как указано, что внедрение и непосредственное функционирование системы 112 будет касаться деятельности таких органов государственной власти, как Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое переименовали, Министерство здравоохранения Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которое объединили с другим, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, ПАО "Укртелеком", Национальная полиция, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и, соответственно, необходимо внести изменения в законодательные акты, регламентирующие их деятельность во взаимодействии с системой 112.

"В связи с чем Министерством в самое ближайшее время будет инициировано подготовку проекта распоряжения Кабинета министров Украины о создании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и внедрения системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112, в рамках которой будет рассматриваться пакет изменений в законодательные акты, регламентирующих их деятельность", - отметили в ответе.

Кроме того, отмечается, что работа на этом направлении продолжается.

Напомним, в Киевской области тестировали часть будущей "Системы 112".

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