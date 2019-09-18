У МВС розповіли про етапи впровадження "Системи 112"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про етапи впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Про це журналісту УНН повідомили у відділі запровадження діяльності служби 112 МВС України.
"… для комплексного впровадження Системи 112 та Системи "Безпечна країна" на базі МВС, передусім, необхідно внести зміни до законодавчих актів України. На сьогодні в законодавстві уповноваженим органом з питань упровадження та забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 визначено Державну службу України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у відповіді.
Також слід урахувати, як вказано, що упровадження та безпосереднє функціонування системи 112 буде стосуватись діяльності таких органів державної влади, як Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке перейменували, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, яке об'єднали з іншим, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерство інфраструктури України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ПАТ "Укртелеком", Національна поліція, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та, відповідно, необхідно внести зміни до законодавчих актів, що регламентують їх діяльність у взаємодії із системою 112.
"У зв'язку із чим Міністерством у найближчий час буде ініційовано підготовку проєкту розпорядження Кабінету міністрів України щодо утворення міжвідомчої робочої групи з питань створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, у межах якої буде розглядатись пакет зміни до законодавчих актів, що регламентують їх діяльність", - зазначили у відповіді.
Окрім того, зазначається, що робота на цьому напрямку триває.
Нагадаємо, на Київщині тестували частину майбутньої "Системи 112".