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В МВД презентовали Единый реестр огнестрельного оружия

В МВД презентовали Единый реестр огнестрельного оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Киеве состоялась первая национальная конференция по вопросам предотвращения и борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях. В рамках конференции приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистему единой информационной системы МВД, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цитата

“Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного оборота и неконтролируемого внутреннего оборота оружия. Это связано как с поставкой оружия с оккупированных территорий на юге и востоке нашей страны, так и случаев распространения стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанды оружия, переделки травматического оружия в боевое. Поэтому именно сейчас наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода”, — отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Детали

Впервые за времена независимости Украины, приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистему единой информационной системы МВД. Команда Министерства продолжает активно работать над его полноценным запуском и расширением функционала.

"Цель регистрации огнестрельного оружия - поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений. Этого можно эффективно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню подачи запросов. В этом нам помогают наши партнеры из ОБСЕ, а также Королевская конная полиция Канады, которая предоставила доступ нашим правоохранителям к Справочной Таблице Огнестрельного Оружия, что используется Интерполом”, - рассказал Сергей Гончаров.

Функционирование Единого реестра оружия ЕИС МВД обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, прозрачность процессов лицензирования, предоставления разрешений, приобретения, владения, проверки и обезвреживания. А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере оборота оружия, предметов и взрывчатых материалов, фиксации фактов его похищений и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере.

Министерство инициирует создание профильной Рабочей группы для координации мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме этого, с целью реализации механизмов межведомственной координации на общенациональном уровне по вопросам, регулирующим отношения в сфере оборота огнестрельного оружия, изучается вопрос создания Национального координационного органа, в состав которого могут войти представители силовых структур, правоохранительных органов других министерств и ведомств, общественные организации и ассоциации.

Важным аспектом также остается внедрение новейших инструментов взаимодействия и обмена информацией с зарубежными странами, международными партнерами, организациями: INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX для усиления борьбы с трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота оружия.

Добавим

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