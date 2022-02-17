В МВД презентовали Единый реестр огнестрельного оружия

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Киеве состоялась первая национальная конференция по вопросам предотвращения и борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях. В рамках конференции приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистему единой информационной системы МВД, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.