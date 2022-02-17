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Монастирський зустрівся з послами “Великої сімки”: на порядку денному безпекова ситуація в Україні

Монастирський зустрівся з послами “Великої сімки”: на порядку денному безпекова ситуація в Україні

Київ • УНН

 • 24198 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів зустріч із делегацією надзвичайних та повноважних послів країн групи “Великої сімки" в Україні. На порядку денному безпекова ситуація в Україні, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Під час зустрічі насамперед йшлося про обстріли населених пунктів на Луганщині, здійснені російськими окупаційними військами сьогодні уранці: снаряди влучили у дитячий садочок у населеному пункті Станиця Луганська та школу в населеному пункті Попасна.

Очільник МВС України висловив вдячність Урядам країн "Великої сімки" за послідовну та незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Окремо міністр внутрішніх справ України повідомив делегацію про навчання сил і засобів МВС, які пройшли цього місяця на Київщині та Херсонщині з метою налагодження взаємодії всіх підрозділів під час реагування на дестабілізаційні ситуації.

“У 2014 незначні групи людей захоплювали адмінбудівлі і оголошували про захоплення міст. Ми знаємо про наслідки цих сценаріїв, коли маленький вогник розгорівся у велике вогнище. Ми розуміємо, що від швидкості прийняття рішень і реагування у таких ситуаціях, зокрема Нацполіції і Нацгвардії, залежить, чи розгориться таке вогнище сьогодні. Тому ми налаштовані на жорстку реакцію на подібні прояви”, – запевнив Денис Монастирський.

За його словами навчання підрозділів системи МВС пройдуть найближчим часом ще у п’яти областях країни. Також очільник МВС запропонував проводити щотижневі онлайн-зустрічі з послами «Великої сімки» в Україні з метою актуалізації інформації про стан у країні.

Додамо

Сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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