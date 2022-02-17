Монастырский встретился с послами "Большой семерки": на повестке дня ситуация с безопасностью в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с делегацией чрезвычайных и полномочных послов стран группы “Большой семерки" в Украине. На повестке дня ситуация безопасности в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
Во время встречи прежде всего речь шла об обстрелах населенных пунктов в Луганской области, осуществленные российскими оккупационными войсками сегодня утром: снаряды попали в детский сад в населенном пункте Станица Луганская и школу в населенном пункте Попасная.
Глава МВД Украины выразил благодарность Правительствам стран "Большой семерки" за последовательную и неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Отдельно министр внутренних дел Украины сообщил делегации об учениях сил и средств МВД, которые прошли в этом месяце в Киевской и Херсонской области с целью налаживания взаимодействия всех подразделений во время реагирования на дестабилизационные ситуации.
"В 2014 году незначительные группы людей захватывали админздания и объявляли о захвате городов. Мы знаем о последствиях этих сценариев, когда маленький огонек разгорелся в большой костер. Мы понимаем, что от скорости принятия решений и реагирования в таких ситуациях, в частности Нацполиции и Нацгвардии, зависит, разгорится ли такой очаг сегодня. Поэтому мы настроены на жесткую реакцию на подобные проявления”, - заверил Денис Монастырский.
По его словам учения подразделений системы МВД пройдут в ближайшее время еще в пяти областях страны. Также глава МВД предложил проводить еженедельные онлайн-встречи с послами "Большой семерки" в Украине с целью актуализации информации о состоянии в стране.
Добавим
Сегодня от вражеских обстрелов повреждено здание детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.
Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника лишь в случае угрозы жизни военнослужащих.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.