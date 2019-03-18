В МВД предупреждают о наказании за селфи в избирательных кабинках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Избиратели не имеют в любой способ демонстрировать во время голосования на избирательном участке свой бюллетень, потому что таким образом они нарушают закон Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.
"Мы обращаемся и будем говорить с избирателем, который тоже должен ответственно подойти к волеизъявлению", - отметил он.
Так, Варченко, в частности, напомнил избирателям, которые хотят проголосовать за пределами избирательного участка, где они прописаны, позаботиться заранее, за 5 дней до выборов.
"Мы напоминаем избирателю, что в день выборов вы не никому не должны отчитываться о своем волеизъявления. Более того, это отчетности о волеизъявлении может нести признаки уголовного преступления, поскольку избиратель также может нести наказание за то, что он объявляет о результатах своего волеизъявления" , - сказал советник министра внутренних дел.
Он также отметил, что, так же, несут наказание за объявление результатов волеизъявления и члены участковых избирательных комиссий или другие субъекты избирательного процесса.
"Вы не имеете права фотографировать свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать во время голосования в день выборов на избирательном участке свой бюллетень, потому что таким образом вы нарушаете тайну выборов и это - нарушение закона Украины о тайне выборов. Читаем 7 статью и понимаем , что нам надо от этого воздержаться, иначе можно нести наказание уголовное или административное. Никаких селфи в кабинках, никаких отчетов", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в Украине открыто 55 уголовных производств за подкуп избирателей.