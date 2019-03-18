В МВД предупреждают о наказании за селфи в избирательных кабинках

"Мы обращаемся и будем говорить с избирателем, который тоже должен ответственно подойти к волеизъявлению", - отметил он.



Так, Варченко, в частности, напомнил избирателям, которые хотят проголосовать за пределами избирательного участка, где они прописаны, позаботиться заранее, за 5 дней до выборов.



"Мы напоминаем избирателю, что в день выборов вы не никому не должны отчитываться о своем волеизъявления. Более того, это отчетности о волеизъявлении может нести признаки уголовного преступления, поскольку избиратель также может нести наказание за то, что он объявляет о результатах своего волеизъявления" , - сказал советник министра внутренних дел.



Он также отметил, что, так же, несут наказание за объявление результатов волеизъявления и члены участковых избирательных комиссий или другие субъекты избирательного процесса.



"Вы не имеете права фотографировать свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать во время голосования в день выборов на избирательном участке свой бюллетень, потому что таким образом вы нарушаете тайну выборов и это - нарушение закона Украины о тайне выборов. Читаем 7 статью и понимаем , что нам надо от этого воздержаться, иначе можно нести наказание уголовное или административное. Никаких селфи в кабинках, никаких отчетов", - подчеркнул он.



Как сообщал УНН, в Украине открыто 55 уголовных производств за подкуп избирателей.