У МВС попереджають щодо покарання за селфі у виборчих кабінках

"Ми звертаємось і говоритимемо з виборцем, який теж має відповідально підійти до волевиявлення", - зазначив він.



Так, Варченко, зокрема, нагадав виборцям, які мають бажання проголосувати поза межами виборчої дільниці, де вони прописани, подбати заздалегідь, за 5 днів до виборів.



"Ми нагадуємо виборцю, що в день виборів ви не маєте нікому звітувати про своє волевиявлення. Більше того, це звітування про волевиявлення може нести ознаки кримінального злочину, оскільки виборець у тому числі може нести покарання за те, що він оголошує про результати свого волевиявлення", - сказав радник міністра внутрішніх справ.



Він також зазначив, що, так само, несуть покарання за оголошення результатів волевиявлення і члени дільничних виборчих комісій чи інші суб’єкти виборчого процесу.



"Ви не маєте права фотографувати свій виборчий бюлетень, ви не маєте права демонструвати під час голосування в день виборів на виборчій дільниці свій бюлетень, тому що таким чином ви порушуєте таємницю виборів і це – порушення закону України про таємницю виборів. Читаємо 7 статтю і розуміємо, що нам треба від цього утриматись, інакше можна нести покарання кримінальне чи адміністративне. Жодних селфі у кабінках, жодних звітів", - підкреслив він.



Як повідомляв УНН, в Україні відкрито 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців.