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У МВС попереджають щодо покарання за селфі у виборчих кабінках

Київ • УНН

 • 8707 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Виборці не мають у будь-який спосіб демонструвати під час голосування на виборчій дільниці свій бюлетень, тому що таким чином вони порушують закон України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.

У МВС попереджають щодо покарання за селфі у виборчих кабінках

"Ми звертаємось і говоритимемо з виборцем, який теж має відповідально підійти до волевиявлення", - зазначив він.

Так, Варченко, зокрема, нагадав виборцям, які мають бажання проголосувати поза межами виборчої дільниці, де вони прописани, подбати заздалегідь, за 5 днів до виборів.

"Ми нагадуємо виборцю, що в день виборів ви не маєте нікому звітувати про своє волевиявлення. Більше того, це звітування про волевиявлення може нести ознаки кримінального злочину, оскільки виборець у тому числі може нести покарання за те, що він оголошує про результати свого волевиявлення", - сказав радник міністра внутрішніх справ.

Він також зазначив, що, так само, несуть покарання за оголошення результатів волевиявлення і члени дільничних виборчих комісій чи інші суб’єкти виборчого процесу.

"Ви не маєте права фотографувати свій виборчий бюлетень, ви не маєте права демонструвати під час голосування в день виборів на виборчій дільниці свій бюлетень, тому що таким чином ви порушуєте таємницю виборів і це – порушення закону України про таємницю виборів. Читаємо 7 статтю і розуміємо, що нам треба від цього утриматись, інакше можна нести покарання кримінальне чи адміністративне. Жодних селфі у кабінках, жодних звітів", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, в Україні відкрито 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців. 

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