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В Україні відкрито 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців

Київ • УНН

 • 9763 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ на сьогодні має близько 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців в Україні. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.

В Україні відкрито 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців

"Ми маємо близько 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців. Так, це стаття, яка набирає найбільше проваджень з кількості внесених до ЄРДР проваджень", - сказав радник міністра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наразі підкуп виборців починається з 60 грн – МВС

Він додав, що на другому місці стоїть хуліганство під час виборчого процесу.

"Разом з тим, на сьогодні жоден з кандидатів у президенти України не звернувся до своїх прихильників і не сказав їм: "Дорогі друзі, надалі виборча кампанія буде проводитись на волонтерських засадах", - зазначив Варченко.

З його слів, те, що такої заяви не зробив жоден кандидат, означає одну загрозу, до якої готова правоохоронна система.

Нагадаємо, в Україні розпочато 175 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом.

Крім того, з початку року до МВС України надійшло 3305 заяв стосовно виборчої кампанії.

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