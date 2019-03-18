В Україні відкрито 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ на сьогодні має близько 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців в Україні. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.