В Україні відкрито 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ на сьогодні має близько 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців в Україні. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо близько 55 кримінальних проваджень за підкуп виборців. Так, це стаття, яка набирає найбільше проваджень з кількості внесених до ЄРДР проваджень", - сказав радник міністра.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наразі підкуп виборців починається з 60 грн – МВС
Він додав, що на другому місці стоїть хуліганство під час виборчого процесу.
"Разом з тим, на сьогодні жоден з кандидатів у президенти України не звернувся до своїх прихильників і не сказав їм: "Дорогі друзі, надалі виборча кампанія буде проводитись на волонтерських засадах", - зазначив Варченко.
З його слів, те, що такої заяви не зробив жоден кандидат, означає одну загрозу, до якої готова правоохоронна система.
Нагадаємо, в Україні розпочато 175 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом.
Крім того, з початку року до МВС України надійшло 3305 заяв стосовно виборчої кампанії.