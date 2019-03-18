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В Украине открыто 55 уголовных производств за подкуп избирателей

Киев • УНН

 • 9763 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство внутренних дел на сегодня имеет около 55 уголовных производств за подкуп избирателей в Украине. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.

В Украине открыто 55 уголовных производств за подкуп избирателей

"Мы имеем около 55 уголовных производств за подкуп избирателей. Так, это статья, которая набирает больше производств из количества внесенных в ЕРДР производств", - сказал советник министра.

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Он добавил, что на втором месте стоит хулиганство во время избирательного процесса.

"Вместе с тем, на сегодняшний день ни один из кандидатов в президенты Украины не обратился к своим сторонникам и не сказал им: "Дорогие друзья, в дальнейшем избирательная кампания будет проводиться на волонтерских началах", - отметил Варченко.

По его словам, то, что такого заявления не сделал ни один кандидат, означает одну угрозу, к которой готова правоохранительная система.

Напомним, в Украине начато 175 уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

Кроме того, с начала года в МВД Украины поступило 3305 заявлений относительно избирательной кампании.

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