Вибори-2019: в Україні розпочато вже 175 кримінальних проваджень

КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на сьогодні в Україні розпочато 175 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом, а 24 особам було повідомлено про підозру. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.