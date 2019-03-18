Вибори-2019: в Україні розпочато вже 175 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на сьогодні в Україні розпочато 175 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом, а 24 особам було повідомлено про підозру. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити детально про ті кримінальні провадження або заяви, які зареєстровано, то усього за вказаними фактами на сьогодні розпочато 175 кримінальних проваджень, з яких 75 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 102 – з проведенням передвиборчої агітації", - проінформував він.
За словами радника глави МВС, 24 особам вже було повідомлено про підозру за 14 кримінальними провадженнями, за трьома провадженнями матеріали направлено до суду.
"За 595 фактами проводиться на цей час перевірка, складено 569 протоколів про вчинення адмінпорушень, і за результатами розгляду прийнято рішення щодо 103 протоколів", - заявив Стойко.
Він розповів, що 414 адмінпорушень складені за 212 статтею КК України (виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації), 55 - за 214 статтею (порушення порядку друкування матеріалів передвиборчої агітації), 52 - за 173 статтею (дрібне хуліганство).
"Виписано штрафів за 77 протоколами на 11 747 грн, 18 проваджень закрито, решта знаходиться в порядку розгляду", - додав він.
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Як повідомляв УНН, з початку року до МВС надійшло 3305 заяв стосовно виборчої кампанії.
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