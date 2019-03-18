З початку року до МВС надійшло 3305 заяв щодо виборчої кампанії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку року до Міністерства внутрішніх справ України надійшло 3305 заяв стосовно виборчої кампанії. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити загалом про виборчу кампанію з нового року, то ми на сьогодні маємо зафіксованих 3305 заяв (стосовно виборчої кампанії – ред.), станом на ранок на сьогодні. З них найбільше – у Києві (413), Дніпропетровській області (329) і Донецькій (205). Здебільшого зазначені факти пов’язані з, по-перше, незаконною агітацією (1860), підкупом виборців(449), хуліганством (246) та пошкодженням майна (87)", - заявив радник глави МВС.
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З його словами, лише за вчорашній день, 17 березня, до Міністерства надійшло 45 заяв стосовно виборчої кампанії.
Як повідомляв УНН, на виборах президента України у 2019 році зафіксовано рекордну кількість кандидатів у бюлетені – 39 і рекордну довжину виборчого бюлетеню - 80 см.