С начала года в МВД поступило 3305 заявлений относительно избирательной кампании в Украине

"Если говорить в целом об избирательной кампании с нового года, то мы сегодня имеем зафиксированных 3305 заявлений (относительно избирательной кампании - ред.), по состоянию на утро сегодня. Из них больше всего - в Киеве (413), Днепропетровской области (329) и Донецкой (205).В основном указанные факты связаны с, во-первых, незаконной агитацией (1860), подкупом избирателей (449), хулиганством (246) и повреждением имущества (87) ", - заявил советник главы МВД.



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С его словам, только за вчерашний день, 17 марта, в Министерство поступило 45 заявлений относительно избирательной кампании.



Как сообщал УНН, на выборах президента Украины в 2019 году зафиксировано рекордное количество кандидатов в бюллетене - 39 и рекордную длину избирательного бюллетеня - 80 см.