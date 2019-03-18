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Выборы-2019: в Украине начато уже 175 уголовных производств

Киев • УНН

 • 10099 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На сегодня в Украине начато 175 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, а 24 лицам было сообщено о подозрении. Об этом заявил советник министра внутренних дел, глава координационного штаба Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.

Выборы-2019: в Украине начато уже 175 уголовных производств

"Если говорить подробно о тех уголовных производствах или заявлениях, которые зарегистрированы, то всего по указанным фактам сегодня начато 175 уголовных производств, из которых 75 связаны с нарушением избирательного законодательства, 102 - с проведением предвыборной агитации", - проинформировал он.

По словам советника главы МВД, 24 лицам уже было сообщено о подозрении за 14 уголовными производствами, по трем производствами материалы направлены в суд.

"По 595 фактам проводится в настоящее время проверка, составлено 569 протоколов о совершении админнарушений, и по результатам рассмотрения принято решение по 103 протоколам", - заявил Стойко.

Он рассказал, что 414 админнарушений составленные по 212 статье УК Украины (изготовление и распространение печатных материалов предвыборной агитации), 55 - по 214 статье (нарушение порядка печатание материалов предвыборной агитации), 52 - по 173 статье (мелкое хулиганство).

"Выписан штраф за 77 протоколами на 11747 грн, 18 производств закрыто, остальные находятся в порядке рассмотрения", - добавил он.

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Как сообщал УНН, с начала года в МВД поступило 3305 заявлений о избирательной кампании.

Напомним, на выборах президента ожидается крупнейшее за время независимости Украины количество наблюдателей.

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