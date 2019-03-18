Выборы-2019: в Украине начато уже 175 уголовных производств

КИЕВ. 18 марта. УНН. На сегодня в Украине начато 175 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, а 24 лицам было сообщено о подозрении. Об этом заявил советник министра внутренних дел, глава координационного штаба Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.