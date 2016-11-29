В МВД обсудили украинско-польское сотрудничество в рамках реформирования полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В МВД обсудили украинско-польское сотрудничество в рамках реформирования полиции и ведомственных вузов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.
Директор Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Мэри Акопян встретилась с польской делегацией во главе с директором Бюро международного сотрудничества Главной Команды Полиции Республики Польша Рафалом Батковски.
Темой обсуждения стало внедрение Программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина", которая призвана воплотить в жизнь ряд проектов межрегионального и трансграничного сотрудничества.
Новые инициативы Программы, рассмотренные сторонами, должны оптимизировать использование средств ЕС органами местной власти и самоуправления, а также неправительственными организациями государств-участников.
Кроме того, стороны рассмотрели пути переформатирования бывшего правоохранительного ведомства советского образца в современные органы гражданского сектора безопасности, которые соответствуют европейским требованиям. Для эффективности процессов реформирования было решено привлечь к Консультативной миссии Европейского Союза больше профессиональных польских офицеров, которые имеют непосредственный опыт кадрового менеджмента.
"Учитывая то, что МВД Украины находится сейчас на этапе реформирования подчиненных ему вузов, нам очень интересно было узнать об организации структуры и материально-технической базы ведущих подготовительных центров польской полиции", - отметила М.Акопян.
Польская сторона задекларировала готовность содействовать украинским коллегам в процессах качественных изменений и становления. Обмен опытом, привлечение специалистов и существующих механизмов ЕС планируется в рамках двустороннего формата при поддержке Европейского полицейского колледжа CEPOL.