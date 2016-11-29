У МВС обговорили українсько-польське співробітництво в рамках реформування поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У МВС обговорили українсько-польське співробітництво в рамках реформування поліції та відомчих вишів. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України Мері Акопян зустрілась з польською делегацією на чолі з Директором Бюро міжнародної співпраці Головної Команди Поліції Республіки Польща Рафалом Батковскі.
Темою обговорення стало впровадження Програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна”, яка покликана втілити у життя низку проектів міжрегіонального та транскордонного співробітництва.
Нові ініціативи Програми, розглянуті сторонами, мають оптимізувати використання коштів ЄС органами місцевої влади та самоврядування, а також неурядовими організаціями держав-учасниць.
Крім того, сторони розглянули шляхи переформатування колишнього правоохоронного відомства радянського зразка у сучасні органи цивільного сектора безпеки, які відповідають європейським вимогам. Для ефективності реформаційних процесів було вирішено залучити до Консультативної місії Європейського Союзу більше професійних польських офіцерів, які мають безпосередній досвід кадрового менеджменту.
“Враховуючи те, що МВС України перебуває нині на етапі реформування підпорядкованих йому вишів, нам надзвичайно цікаво було дізнатися про організацію структури і матеріально-технічної бази провідних підготовчих центрів польської поліції”, — зазначила М.Акопян.
Польська сторона задекларувала готовність сприяти українським колегам у процесах якісних змін та становлення. Обмін досвідом, залучення спеціалістів та існуючих механізмів ЄС планується у рамках двостороннього формату за підтримки Європейського поліцейського коледжу CEPOL.