В МВД Франции опровергли смерть полицейского во время перестрелки в центре Парижа

“Министерство внутренних дел Франции утверждает, что второй полицейский не умер, несмотря на предыдущие доклады; двое полицейских тяжело ранены”, — говорится в сообщении.

Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщил о том, что полицейский, который был ранен во время стрельбы в центре Парижа, умер .

Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.