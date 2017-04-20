В МВД Франции опровергли смерть полицейского во время перестрелки в центре Парижа

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100838 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153168 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115119 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112111 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103997 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152772 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В МВД Франции опровергли смерть полицейского во время перестрелки в центре Парижа

В МВД Франции опровергли смерть полицейского во время перестрелки в центре Парижа

Киев  •  УНН

 • 9466 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр внутренних дел Франции опроверг сообщения о смерти второго полицейского в результате стрельбы в центре Парижа, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Министерство внутренних дел Франции утверждает, что второй полицейский не умер, несмотря на предыдущие доклады; двое полицейских тяжело ранены”, — говорится в сообщении.

Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщил о том, что полицейский, который был ранен во время стрельбы в центре Парижа, умер .

Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.

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