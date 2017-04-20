У МВС Франції спростували смерть поліцейського під час перестрілки у центрі Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ Франції спростував повідомлення про смерть другого поліцейського, внаслідок стрілянини в центрі Парижа, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Міністерство внутрішніх справ Франції стверджує, що другий поліцейський не помер, незважаючи на попередні доповіді; двоє поліцейських важко поранені”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що агенство Reuters з посиланням на джерело в поліції повідомило про те, що поліцейський, якого було поранено під час стрілянини в центрі Парижа, помер.
Як повідомляв УНН, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.