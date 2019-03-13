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В Музее истории Десятинной церкви выявили нарушений на сумму почти 16 млн грн

В Музее истории Десятинной церкви выявили нарушений на сумму почти 16 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9912 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Музее истории Десятинной церкви установили финансовых нарушений на сумму почти 16 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Северного офиса Государственной аудиторской службы.

Сообщается, что во время плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Музея истории Десятинной церкви за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2018 года Госаудитслужба установила финансовых нарушений более чем на 15,6 млн грн, в том числе нарушений, которые привели к потерям, более чем 4 млн грн.

В сообщении отмечается, что к значительным потерям бюджетных средств привело необеспечение руководством Музея надлежащего формирования доходов специального фонда и игнорирование норм действующего законодательства при определении и утверждении размера бюджетных ассигнований. Определенная штатная численность работников музея, которая содержится за счет бюджетных средств, была превышена почти втрое.

Таким образом, по данным аудитслужбы, на оплату труда работников учреждения и начисления на нее было дополнительно потрачено более 11 млн грн ассигнований государственного бюджета и бюджета города Киева.

Кроме того, музей не принимал меры для решения вопроса аренды на льготных условиях, из-за чего за аренду и услуги, связанные с содержанием помещения, владельцу было выплачено более 1,5 млн грн бюджетных средств. Также в музее удерживали лишние должности, которые были преимущественно вакантными и не предлагались для заполнения, а созданную искусственную экономию фонда оплаты труда в размере более 2,6 млн грн потрачено на премии, говорится в сообщении.

В нарушение финансового законодательства в музее не составляли штатного расписания по специальному фонду, а расходы на оплату труда за счет собственных поступлений не планировали и не совершали. Из-за этого, по данным аудитслужбы, услуги по проведению экскурсий, которые должны предоставляться на платной основе, оказывали или бесплатно, или по заниженной стоимости, а должности экскурсоводов, которые должны содержаться за счет специального фонда, содержались за счет общего фонда. Это привело к покрытию расходов на сумму почти 583 тыс. грн за счет общего фонда.

По данным Госаудитслужбы, сумма убытков государственного бюджета в 2014 году и бюджета г. Киева в 2015-2018 гг. составляет более 1 млн грн.

Материалы ревизии направлены в Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, в оборонной сфере выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.

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