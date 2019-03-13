У Музеї історії Десятинної церкви виявили порушень на суму майже 16 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Музеї історії Десятинної церкви встановили фінансових порушень на суму майже 16 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Північного офісу Державної аудиторської служби.
Повідомляється, що під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Музею історії Десятинної церкви за період з 1 січня 2014 року по 1 жовтня 2018 року Держаудитслужба встановила фінансових порушень більш як на 15,6 млн грн, у тому числі порушень, які призвели до втрат, на понад 4 млн грн.
У повідомленні зазначено, що до значних втрат бюджетних коштів призвело незабезпечення керівництвом Музею належного формування доходів спеціального фонду та ігнорування норм чинного законодавства при визначенні та затвердженні розміру бюджетних асигнувань. Визначену штатну чисельність працівників музею, яка утримується за рахунок бюджетних коштів, було перевищено майже втричі.
Таким чином, за даними аудитслужби, на оплату праці працівників закладу та нарахування на неї було додатково витрачено понад 11 млн грн асигнувань державного бюджету та бюджету міста Києва.
Крім того, музей не вживав заходів для вирішення питання оренди на пільгових умовах, через що за оренду та послуги, пов’язані з утриманням приміщення, власнику було сплачено понад 1,5 млн грн бюджетних коштів. Також у музеї утримували зайві посади, які були переважно вакантними і не пропонувалися для заповнення, а створену штучну економію фонду оплати праці у розмірі понад 2,6 млн грн витрачено на премії, зазначено у повідомленні.
На порушення фінансового законодавства в музеї не складали штатного розпису за спеціальним фондом, а видатки на оплату праці за рахунок власних надходжень не планували та не здійснювали. Через це, за даними аудитслужби, послуги з проведення екскурсій, які мали б надаватися на платній основі, надавали або безоплатно, або за заниженою вартістю, а посади екскурсоводів, які мали б утримуватися за рахунок спеціального фонду, утримувалися коштом загального фонду. Це призвело до покриття витрат на суму майже 583 тисяч грн за рахунок загального фонду.
За даними Держаудитслужби, сума збитків державного бюджету у 2014 році та бюджету м. Києва у 2015-2018 рр. становить понад 1 млн грн.
Матеріали ревізії надіслано до Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.
Нагадаємо, в оборонній сфері виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.