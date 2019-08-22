В Мукачево столкнулись две легковушки, среди пострадавших двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В городе Мукачево Закарпатской области легковой автомобиль влетел в припаркованную машину, в которой находились шесть человек, в том числе двое малолетних детей. Все они получили травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 21 августа, около 22:50, в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на ул. Пряшевской в Мукачево.
Как выяснили правоохранители, водитель Peugeot, 24-летний местный житель, двигаясь со стороны ул. Береговской в направлении ул. И.Франко, совершил наезд на автомобиль "ВАЗ-2102", который был припаркован на проезжей части. По словам свидетелей, машина не освещалась габаритным светом.
В результате столкновения пострадали все пассажиры "ВАЗа" - водитель и пассажиры в возрасте 19, 21, 28, 40 лет и двое малолетних детей - 2 и 4 лет. Всех травмированных доставили в местные медучреждения.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Водителя освидетельствовали. По заключению врача - мужчина за рулем был трезвый. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет выяснены все обстоятельства ДТП.
Напомним, в ДТП с участием трактора и легковушки в Донецкой области травмы получили четверо взрослых и один малолетний ребенок.