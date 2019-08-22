У Мукачеві зіткнулися два легковики, серед постраждалих двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У місті Мукачево Закарпатської області легковий автомобіль влетів у припарковану автівку, в якій перебували шестеро людей, в тому числі двоє малолітніх дітей. Усі вони отримали травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 21 серпня, близько 22:50, до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на вул. Пряшівській у Мукачеві.
Як з’ясували правоохоронці, водій Peugeot, 24-річний місцевий житель, рухаючись зі сторони вул. Берегівської у напрямку вул. І.Франка, здійснив наїзд на автомобіль "ВАЗ-2102", який був припаркований на проїжджій частині. Зі слів свідків, машина не освітлювалась габаритним світлом.
Внаслідок зіткнення постраждали усі пасажири "ВАЗу" – водій та пасажири, віком 19, 21, 28, 40 років та двоє малолітній дітей – 2 і 4 років. Усіх травмованих доставлено до місцевих медзакладів.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Водія освідчили. За висновком лікаря – чоловік за кермом був тверезий. У справі призначено низку експертиз, під час яких буде з’ясовано усі обставини автопригоди.
Нагадаємо, в ДТП за участю трактора та легковика на Донеччині травми отримали четверо дорослих і одна малолітня дитина.