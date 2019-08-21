На Донеччині зіткнулись легковик і трактор, травмовано четверо дорослих і дитину

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Донецькій області водій поливального трактору порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 20 серпня, близько 15:10, на автодорозі Волноваха-Валер’янівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Opel Vivaro та самохідного оприскувача.

Внаслідок аварії постраждали водій автівки та його пасажири, серед яких дитина віком 2,5 роки.

На місці аварії працювали працівники поліції та швидкої медичної допомоги.

Постраждалі були доставлені до центральної районної лікарні, де вони отримали необхідну медичну допомогу.

Відносно водія сільськогосподарської техніки поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року.

Нагадаємо, у Херсонській області внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинула жінка.

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