На Херсонщині зіткнулись легковик та вантажівка, загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Херсонській області внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, близько 15:00 до поліції Херсонщини зателефонував водій одного з транспортних засобів. Він повідомив, що приблизно на 484 км автодороги Харків—Сімферополь, поблизу села Москаленка, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що водій позашляховика Lexus виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем MAN.
В результаті від отриманих тілесних ушкоджень пасажир Lexus загинула на місці. Наразі працівники “швидкої” встановлюють ступінь пошкоджень інших учасників ДТП.
На місці працює слідчо-оперативна група Генічеського відділу поліції та працівники відділу розслідування ДТП слідчого управління обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, у Київській області внаслідок зіткнення двох легковиків загинув працівник поліції та дівчинка семи років.