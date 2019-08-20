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На Херсонщині зіткнулись легковик та вантажівка, загинула жінка

На Херсонщині зіткнулись легковик та вантажівка, загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Херсонській області внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, близько 15:00 до поліції Херсонщини зателефонував водій одного з транспортних засобів. Він повідомив, що приблизно на 484 км автодороги Харків—Сімферополь, поблизу села Москаленка, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що водій позашляховика Lexus виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

В результаті від отриманих тілесних ушкоджень пасажир Lexus загинула на місці. Наразі працівники “швидкої” встановлюють ступінь пошкоджень інших учасників ДТП.

На місці працює слідчо-оперативна група Генічеського відділу поліції та працівники відділу розслідування ДТП слідчого управління обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок зіткнення двох легковиків загинув працівник поліції та дівчинка семи років.

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