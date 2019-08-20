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В Херсонской области столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Херсонской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погиб человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, около 15:00 в полицию Херсонской области позвонил водитель одного из транспортных средств. Он сообщил, что примерно на 484 км автодороги Харьков-Симферополь, вблизи села Москаленко, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что водитель внедорожника Lexus выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате от полученных телесных повреждений пассажир Lexus погибла на месте. Сейчас работники “скорой” устанавливают степень повреждений других участников ДТП.

На месте работает следственно-оперативная группа Генического отдела полиции и работники отдела расследования ДТП следственного управления областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, в Киевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб работник полиции и девочка семи лет.

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