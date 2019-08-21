В Донецкой области столкнулись легковушка и трактор, травмированы четверо взрослых и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Донецкой области водитель поливочного трактора нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 20 августа, около 15:10, на автодороге Волноваха-Валерьяновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel Vivaro и самоходного опрыскивателя.
В результате аварии пострадали водитель автомобиля и его пассажиры, среди которых ребенок в возрасте 2,5 года.
На месте аварии работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.
Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где они получили необходимую медицинскую помощь.
В отношении водителя сельскохозяйственной техники полицейские составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года.
Напомним, в Херсонской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибла женщина.