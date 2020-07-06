В Мукачево неизвестный обстрелял из гранатомета комплекс отдыха: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Мукачево Закарпатской области посреди ночи неизвестный попал из гранатомета в комплекс отдыха, в результате чего разрушено беседку и конструкцию бассейна. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Закарпатской области.
"Среди ночи в Мукачево неизвестный попал из гранатомета в комплекс отдыха. В результате повреждена крыша беседки, что размещена на этой территории, и металлическая конструкция бассейна. Начато досудебное расследование, квалификация определена ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное повреждение имущества путем взрыва". Сейчас устанавливается лицо, причастное к данному преступлению", - отметили в полиции.
Напомним, на Закарпатье, в Мукачево, неизвестные стреляли в сторону мужчины и его машины. Водитель госпитализирован с огнестрельным ранением.