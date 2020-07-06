У Мукачеві невідомий обстріляв з гранатомета комплекс відпочинку: відкрито провадження

“Серед ночі у Мукачеві невідома особа поцілила з гранатомета у комплекс відпочинку. Внаслідок цього пошкоджено дах альтанки, що розміщена на цій території, та металеву конструкцію басейну. Розпочато досудове розслідування, кваліфікація визначена ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України “Умисне пошкодження майна шляхом вибуху". Наразі встановлюється особа, причетна до даного злочину”, — зазначили у поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті, у Мукачеві, невідомі стріляли в бік чоловіка та його машини. Водій госпіталізований з вогнепальним пораненням.