У Мукачеві невідомий обстріляв з гранатомета комплекс відпочинку: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Мукачеві Закарпатської області посеред ночі невідомий поцілив з гранатомета у відпочинковий комплекс, внаслідок чого зруйновано альтанку та конструкцію басейна. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Закарпатській області.
“Серед ночі у Мукачеві невідома особа поцілила з гранатомета у комплекс відпочинку. Внаслідок цього пошкоджено дах альтанки, що розміщена на цій території, та металеву конструкцію басейну. Розпочато досудове розслідування, кваліфікація визначена ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України “Умисне пошкодження майна шляхом вибуху". Наразі встановлюється особа, причетна до даного злочину”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, на Закарпатті, у Мукачеві, невідомі стріляли в бік чоловіка та його машини. Водій госпіталізований з вогнепальним пораненням.