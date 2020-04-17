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В Мукачево из-за пандемии закрыли все церкви на Пасху

В Мукачево из-за пандемии закрыли все церкви на Пасху

Киев  •  УНН

 • 16915 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Мукачево на период пасхальных праздников закрывают все церкви в рамках усиления карантинных ограничений. В городе будут работать только аптеки, АЗС и продуктовые магазины. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете, передает УНН.

"В Мукачевской городской ОТГ внедряются строгие карантинные мероприятия в эти выходные - все для безопасности жителей и во избежание распространения коронавирусной инфекции решением комиссии ТЭБ и ЧС. Так, уже с субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ. Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разрешено работать только аптекам, АЗС и продуктовым магазинам.

Также будет перекрыто движение транспорта по улицах:

▪️ Я. Мудрого: от ее начала до отделения Сбербанка;
▪️ И. Зрини: от Успенского собора до поворота на ул. Береговскую;
▪️ О. Пушкина: от ЗАГСа до Успенского собора;
▪️ В. Пронина: перед въездом в Свято-Николаевский монастырь;
▪️ ул. Свято-Николаевская: перед въездом в Свято-Николаевский монастырь.

Как сообщалось ранее в УНН, что по крайней мере в четырех областях Украины верующие заразились коронавирусной болезнью именно в церкви.

Напомним, что в Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области была подтверждена коронавирусная инфекция, заразила не менее 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор и пела в церковном хоре.

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