У Мукачеві через пандемію закрили всі церкви на Великдень

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Мукачеві на період великодніх свят закривають усі церкви в рамках посилення карантинних обмежень. У місті працюватимуть лише аптеки, АЗС і продуктові магазини. Про це повідомили у Мукачівській міській раді, передає УНН.