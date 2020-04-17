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У Мукачеві через пандемію закрили всі церкви на Великдень

У Мукачеві через пандемію закрили всі церкви на Великдень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Мукачеві на період великодніх свят закривають усі церкви в рамках посилення карантинних обмежень. У місті працюватимуть лише аптеки, АЗС і продуктові магазини. Про це повідомили у Мукачівській міській раді, передає УНН.

"У Мукачівській міський ОТГ впроваджуються суворіші карантинні заходи на ці вихідні – все для безпеки мешканців та задля уникнення поширення коронавірусної інфекції рішенням комісіі ТЕБ і НС. Так, вже з суботи, з 15:00 та до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева та шести сіл, які входять до складу ОТГ. Обмеження стосуються й релігійних закладів – всі церкви до понеділка будуть зачинені на карантин", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дозволено працювати лише аптекам, АЗС та продуктовим магазинам.

Також буде перекрито рух транспортом вулицями:

▪️ Я.Мудрого: від її початку до відділення Ощадбанку;
▪️ І. Зріні: від Успенського собору до повороту на вул. Берегівську;
▪️ О.Пушкіна: від РАЦСу до Успенського собору;
▪️ В. Проніна перед в’їздом до Свято-Миколаївського монастиря;
▪️ вул. Свято-Миколаївська перед в’їздом до Свято-Миколаївського монастиря.

Як повідомлялося раніше в УНН, що принаймні у чотирьох областях України віряни інфікувались коронавірусною хворобою саме в церкві.

Нагадаємо, що у Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила у Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

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