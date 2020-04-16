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У МОЗ назвали всі церкви, де віряни заразились COVID-19

У МОЗ назвали всі церкви, де віряни заразились COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Принаймні в чотирьох областях України віряни заразились коронавірусною хворобою саме в церкві. Про це повідомляє у Telegram-каналі Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.

"Через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян заразилися коронавірусом саме в церкві", - повідомили в Міністерстві.

Так, за даними МОЗ, у Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а лавру рішенням столичної влади закрито на карантин.

Крім того, у місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священик контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на 3-му місці за кількістю захворювань.

Повідомляється також, що у Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила у Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

Також у МОЗ нагадали, що на Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб. За даними Міністерства, вони відвідували спільні богослужіння, на яких були також присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили.

"Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак цього року заради власної безпеки і безпеки ближніх необхідно утриматися від візитів до церкви й залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Президента повідомили новий розклад телетрансляцій Великодніх богослужінь.

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