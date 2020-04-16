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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Минздраве назвали все церкви, где верующие заразились COVID-19

В Минздраве назвали все церкви, где верующие заразились COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20761 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По крайней мере в четырех областях Украины верующие заразились коронавирусной болезнью именно в церкви. Об этом сообщает в Telegram-канале Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

"Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве много верующих заразились коронавирусом именно в церкви", - сообщили в Министерстве.

Так, по данным Минздрава, в Киево-Печерской лавре обнаружено почти 100 инфицированных коронавирусом, среди них и настоятель монастыря. За неделю там уже двое монахов умерли, а лавра решением столичных властей закрыта на карантин.

Кроме того, в городе Залещики Тернопольской области именно священник стал первым больным коронавирусной болезнью. Его госпитализировали только через несколько дней, и вскоре он скончался в больнице. Но перед тем священник контактировал примерно с 500 людьми. Ныне Тернопольская область на 3-м месте по количеству заболеваний.

Сообщается также, что в Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области была подтверждена коронавирусная инфекция, заразила не менее 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор и пела в церковном хоре.

Также в Минздраве напомнили, что в Николаевской области COVID-19 подхватили два человека. По данным Министерства, они посещали совместные богослужения, на которых также присутствовали две инфицированные женщины, которые их и заразили.

"Многовековые традиции празднования Пасхи имеют большое значение для украинцев. Однако в этом году ради собственной безопасности и безопасности близких необходимо воздержаться от визитов в церковь и остаться дома. Посмотреть трансляцию богослужений можно будет по телевизору", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у Президента сообщили новое расписание телетрансляций Пасхальных богослужений.

Украинские Национальные Новости

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