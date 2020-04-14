В Минздраве снова запрещают работу рынков из-за нарушения санитарных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С сегодняшнего дня постановление, которое позволяло открытие рынков во время карантина, потеряет свою силу, ведь были обнаружены масштабные нарушения санитарных условий. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
"Мы понимали вопрос, почему мы позволяем открывать рынки: поскольку это влияло на цены, которые появлялись в супермаркетах и это увеличивало доступность к более дешевым продуктам питания. Факты, которые были обнаружены во время действия этого постановления... и злоупотребления органами местного самоуправления, когда они открыли рынки в антисанитарних условиях... Мы имеем безумные нарушения. С завтрашнего дня мое постановление, которое позволяло открываться рынкам, будет признано таким, что утратило силу", - сказал Ляшко.
Напомним, как заявил Ляшко, медицинская система Украины имеет предел в 3,5 тыс. больных коронавирусной болезнью COVID-19, которые могут одновременно находиться в отделениях интенсивной терапии.