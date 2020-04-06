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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85661 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100432 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102598 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101847 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109920 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98846 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131394 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Минздраве изменили время отчета о распространении коронавируса в Украине

В Минздраве изменили время отчета о распространении коронавируса в Украине

Киев  •  УНН

 • 17884 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения сообщил вечером 6 апреля, что будет предоставлять данные по распространению коронавирусной инфекции один раз в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал ЦОЗ в Telegram.

“Обнародование данных о заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30”, — сообщили в ЦОЗ.

Пока не известно, что стало причиной такого решения.

Ранее Минздрав и ЦОЗ предоставляли актуальные данные по количеству заболеваний COVID-19 в Украине в 10:00 и в 22:00.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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