В Минздраве изменили время отчета о распространении коронавируса в Украине

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения сообщил вечером 6 апреля, что будет предоставлять данные по распространению коронавирусной инфекции один раз в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал ЦОЗ в Telegram.