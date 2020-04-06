В Минздраве изменили время отчета о распространении коронавируса в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения сообщил вечером 6 апреля, что будет предоставлять данные по распространению коронавирусной инфекции один раз в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал ЦОЗ в Telegram.
“Обнародование данных о заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30”, — сообщили в ЦОЗ.
Пока не известно, что стало причиной такого решения.
Ранее Минздрав и ЦОЗ предоставляли актуальные данные по количеству заболеваний COVID-19 в Украине в 10:00 и в 22:00.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.