У МОЗ змінили час, коли публікується звіт про поширення коронавірусу в Україні

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Центр громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я повідомив ввечері 6 квітня, що буде надавати дані щодо поширення коронавірусної інфекції один раз на добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на канал ЦГЗ у Telegram.