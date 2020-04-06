У МОЗ змінили час, коли публікується звіт про поширення коронавірусу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Центр громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я повідомив ввечері 6 квітня, що буде надавати дані щодо поширення коронавірусної інфекції один раз на добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на канал ЦГЗ у Telegram.
“Оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30”, — повідомили у ЦГЗ.
Наразі не відомо, що стало причиною такого рішення.
Раніше МОЗ та ЦГЗ надавали актуальні дані щодо кількості захворювань на COVID-19 в Україні о 10:00 та о 22:00.
Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.