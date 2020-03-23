В Минздраве призвали журналистов поддержать медработников во время борьбы с коронавирусом

“Неужели сиюминутный хайп стоит нервов и эмоций людей, которые сейчас работают на пределе своих возможностей”, — обратилась медик к журналистам.

“Как можно нарушать и так, мягко говоря, напряжённую работу персонала, предъявлять бесконечные претензии и требовать чрезмерного к себе внимания в то время, когда только за сегодняшний ДЕНЬ приняли огромное количество больных, о консультациях я не говорю, им счета нет, а ведь впереди ещё целая НОЧЬ. И среди этих пациентов есть достаточно тяжелые, требующие пристального внимания. А ещё миллион бумаг, экстренных сообщений и всего остального”, — написала Голубовская.

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“Как вы думаете работают люди, идущие (или живущие) каждый день в очаг потенциально смертельного заболевания, которое всколыхнуло весь мир, цивилизованный и не очень, как к этому относятся их семьи, их дети, о чем они думают, находясь сами в группах риска”, — задала она риторический вопрос.

Медэксперт, в частности, выразила благодарность “организациям, коллегам, друзьям, соседям, политикам” за “реальную поддержку, за помощь, за понимание, за человечность, за доброе слово и за искреннее желание помочь”. “Это просто невероятно, друзья, это то, что придает сил и положительных эмоций, которые помогают выдержать сверхнагрузки”, — написала она.

“И последнее. Я очень хорошо отношусь к журналистам ... благодаря вам мы поднимали различные острые и важные для нашей страны вопросы, помогало донести проблему до высшего руководства партии. И решить эту проблему. Помогайте нам и сейчас, пожалуйста. Потому что мы все в одной лодке. И у нас впереди тяжелые времена. Но мы выживем. Только — все вместе”, — резюмировала медик.

Напомним, студентов-медиков будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.