У МОЗ закликали журналістів підтримати медпрацівників під час боротьби з коронавірусом

“Невже миттєвий хайп вартий нервів та емоцій людей, які зараз працюють на межі своїх можливостей”, — звернулась медик до журналістів.

“Як можна порушувати і так, м’яко кажучи, напружену роботу (медичного) персоналу, пред’являти нескінченні претензії і вимагати надмірної до себе уваги в той час, коли тільки за сьогоднішній ДЕНЬ (понеділок, 23 березня — ред) прийняли величезну кількість хворих, про консультації я не кажу, їм рахунки немає, але ж попереду ще ціла НІЧ. І серед цих пацієнтів є досить важкі, що вимагають пильної уваги. А ще мільйон паперів, екстрених повідомлень і всього іншого”, — написала Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українським медикам надали безкоштовні хвилини для дзвінків по Україні та 20 ГБ інтернету

“Як ви думаєте люди, що працюють, що йдуть (або живуть) кожен день в осередках потенційно смертельного захворювання, яке сколихнуло весь світ, цивілізований і не дуже, як до цього ставляться їх сім’ї, їхні діти, про що вони думають, перебуваючи самі в групах ризику”, - задала вона риторичне питання.

Медексперт, зокрема, висловила вдячність “організаціям, колегам, друзям, сусідам, політикам” за “реальну підтримку, за допомогу, за розуміння, за людяність, за добре слово і за щире бажання допомогти”. “Це просто неймовірно, друзі, це те, що надає сил і позитивних емоцій, які допомагають витримати перенавантаження”, — написала вона.

“І останнє. Я дуже добре ставлюся до журналістів... завдяки вам ми піднімали різні гострі і важливі для нашої країни питання, що допомагало донести проблему до вищого керівництва партії. І розв’язати цю проблему. Допомагайте нам і зараз, будь ласка. Бо ми всі в одному човні. І у нас попереду важкі часи. Але ми виживемо. Тільки — все разом”, - резюмувала медик.

Нагадаємо, студентів-медиків залучатимуть до боротьби з коронавірусом в Україні.