В Минздраве рассказали о деталях смертельных случаев от COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди 20 умерших от COVID-19 - 15 женщин и 5 мужчин. Все они - старше 50 лет. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Есть 20 случаев болезни, которые закончились летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они - лица старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с COVID-19", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.