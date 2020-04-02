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У МОЗ розповіли про деталі смертельних випадків від COVID-19 в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед 20 померлих від COVID-19 - 15 жінок та 5 чоловіків. Усі вони - старше 50 років. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Маємо 20 випадків хвороби, які закінчились летальними наслідками. Серед померлих - 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони - особи старше 50 років. Майже всі померлі, 88%, мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.

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