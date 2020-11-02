В Минздраве объяснили, почему борода может делать медицинскую маску "неэффективной"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. У людей, которые имеют бороду или усы - маска неплотно прилегает к лицу и есть возможность неэффективности ее использования. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкичак, передает корреспондент УНН.
"Маску нужно одевать чистыми руками, маску нужно одевать правильно: она должна плотно прилегать к лицу. Те наши люди, которые имеют бороды, усы - они, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает и есть возможность просто неэффективности этой маски" - сказала Мыкичак.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать и проголосовать законопроект о определения штрафов, налагаемых на людей из-за несоблюдения противоэпидемических мероприятий.