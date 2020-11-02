В Минздраве объяснили, почему борода может делать медицинскую маску "неэффективной"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 24885 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 50675 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90966 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98458 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102741 просмотра

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4 марта, 08:31 • 101475 просмотра

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. У людей, которые имеют бороду или усы - маска неплотно прилегает к лицу и есть возможность неэффективности ее использования. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкичак, передает корреспондент УНН.

"Маску нужно одевать чистыми руками, маску нужно одевать правильно: она должна плотно прилегать к лицу. Те наши люди, которые имеют бороды, усы - они, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает и есть возможность просто неэффективности этой маски" - сказала Мыкичак.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать и проголосовать законопроект о определения штрафов, налагаемых на людей из-за несоблюдения противоэпидемических мероприятий.

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