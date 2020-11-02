У МОЗ пояснили, чому борода може робити медичну маску "неефективною"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У людей, які мають бороду чи вуса - маска нещільно прилягає до обличчя і є можливість неефективності її використання. Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
"Маску потрібно одягати чистими руками, маску потрібно одягати правильно: вона має щільно прилягати до обличчя. Ті наші люди, які мають бороди, вуса - вони, на жаль, мають проблему, оскільки маска щільно не прилягає і є можливість просто неефективності цієї маски", - сказала Микичак.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати і проголосувати законопроект щодо визначення штрафів, які накладаються на людей через недотримання протиепідемічних заходів.