У МОЗ пояснили, чому борода може робити медичну маску "неефективною"

"Маску потрібно одягати чистими руками, маску потрібно одягати правильно: вона має щільно прилягати до обличчя. Ті наші люди, які мають бороди, вуса - вони, на жаль, мають проблему, оскільки маска щільно не прилягає і є можливість просто неефективності цієї маски", - сказала Микичак.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати і проголосувати законопроект щодо визначення штрафів, які накладаються на людей через недотримання протиепідемічних заходів.