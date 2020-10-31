Степанов закликав ВР підтримати законопроект про накладання штрафів через неносіння масок

“У нас, на превеликий жаль, шкутильгає, як то кажуть, система контролю. Ще у липні урядом України був поданий відповідний законопроект до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за дотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок, там достатньо чітко у цьому законопроекті визначено, який штраф за неносіння масок у відповідних закладах, спорудах, як це визначено нашими правилами. Він становить від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів. Тобто від 170 гривень до 225 гривень — це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил. Я розумію, що це така, може, в когось непопулярна міра, але це дуже важливо для нашої безпеки”, — зазначив міністр.

Так, Степанов просить, щоб законопроект був розглянутий на наступному пленарному тижні.

“Цей законопроект ще не розглянутий, отже я звернувся на цьому тижні до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, зараз звертаюсь до народних депутатів нарешті підтримати і проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроект, щоб він вступив в дію, він нам дуже необхідний”, — додав міністр.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні захворіло 387 481 людина, за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є абсолютним антирекордом для України.

Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 196 людей, з них за добу — 155.

Одужали від хвороби вже 158 928 людей, з них за добу — 3 902.

Активних хворих на сьогодні 221 357, приріст за добу — 4 695.