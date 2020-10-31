Степанов закликав ВР підтримати законопроект про накладання штрафів через неносіння масок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати і проголосувати законопроект щодо визначення штрафів, які накладаються на людей через недотримання протиепідемічних заходів. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“У нас, на превеликий жаль, шкутильгає, як то кажуть, система контролю. Ще у липні урядом України був поданий відповідний законопроект до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за дотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок, там достатньо чітко у цьому законопроекті визначено, який штраф за неносіння масок у відповідних закладах, спорудах, як це визначено нашими правилами. Він становить від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів. Тобто від 170 гривень до 225 гривень — це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил. Я розумію, що це така, може, в когось непопулярна міра, але це дуже важливо для нашої безпеки”, — зазначив міністр.
Так, Степанов просить, щоб законопроект був розглянутий на наступному пленарному тижні.
“Цей законопроект ще не розглянутий, отже я звернувся на цьому тижні до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, зараз звертаюсь до народних депутатів нарешті підтримати і проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроект, щоб він вступив в дію, він нам дуже необхідний”, — додав міністр.
Нагадаємо, з початку пандемії в Україні захворіло 387 481 людина, за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є абсолютним антирекордом для України.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 196 людей, з них за добу — 155.
Одужали від хвороби вже 158 928 людей, з них за добу — 3 902.
Активних хворих на сьогодні 221 357, приріст за добу — 4 695.