Степанов призвал ВР поддержать законопроект о наложении штрафов за неношение масок

"У нас, к сожалению, хромает, как говорится, система контроля. Еще в июле правительством Украины был подан соответствующий законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за соблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно относительно ношения масок, там достаточно четко в этом законопроекте определено, какой штраф за неношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях, как это определено нашими правилам. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов. То есть от 170 гривен до 225 гривен - это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не придерживаются этих правил. Я понимаю, что это такое, может, у кого-то непопулярная мера, но это очень важно для нашей безопасности", - отметил министр.

Так, Степанов просит, чтобы законопроект был рассмотрен на следующей пленарной неделе.

"Этот законопроект еще не рассмотрен, так что я обратился на этой неделе к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, сейчас обращаюсь к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие, он нам очень нужен", - добавил министр.

Напомним, с начала пандемии в Украине заболело 387 481 человек, за последние сутки обнаружили 8752 инфицированных, что является абсолютным антирекордом для Украины.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7196 человек, из них за сутки - 155.

Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3902.

Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4695.