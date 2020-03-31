В Минздраве сообщили, каким пациентам с COVID-19 будет предоставлено стационарное лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство здравоохранения обновило алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале, передает УНН.
"Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:
▪️ больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;
▪️ пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений", - сообщили в министерстве.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи для коронавирусной болезни, они действуют с 29 марта.