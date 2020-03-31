У МОЗ повідомили, яким пацієнтам з COVID-19 буде надане стаціонарне лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я оновило алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19. Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram-каналі, передає УНН.
"Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:
▪️ хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;
▪️ пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень", - повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби, вони діють з 29 березня.