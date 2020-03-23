В Минздраве назвали введение режима ЧП в Украине необходимой мерой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Минздраве считают введение чрезвычайного положения в Украине необходимой мерой, что было бы средством на опережение распространения коронавируса в стране. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова" передает УНН.
“Я буду поддерживать любые жесткие (ограничительные) меры, особенно, если это будет касаться (безопасности) пожилых людей”, — сказал Ляшко.
Он пояснил, что в Минздраве будут поддерживать введение “ограничения в правах”, особенно, если это будет касаться мобильности граждан, это будет осуществляться с целью реагировать на опережение распространения болезни.
По мнению Ляшко, необходимо делать выводы из тех ситуаций с коронавирусом, которые происходят в других странах.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет нужды внедрять режим ЧС в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет необходимость.