В Минздраве назвали введение режима ЧП в Украине необходимой мерой

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Минздраве считают введение чрезвычайного положения в Украине необходимой мерой, что было бы средством на опережение распространения коронавируса в стране. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова" передает УНН.