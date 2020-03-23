У МОЗ назвали необхідною мірою введення режиму НС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У МОЗ вважають введення надзвичайного стану в Україні необхідною мірою, що було б заходом на випередження поширення коронавірусу в країні. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу “Свобода слова” передає УНН.
“Я буду підтримувати будь які жорсткі (обмежувальні) заходи, особливо, якщо це стосуватиметься (безпеки) літніх людей”, — сказав Ляшко.
Він пояснив, що у МОЗ підтримуватимуть введення “обмеження в правах”, особливо, якщо це стосуватиметься мобільності громадян, це буде здійснюватись з метою реагувати на випередження.
На думку Ляшка, необхідно робити висновки із тих ситуацій з коронавірусом, які відбуваються в інших країнах.
Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус. Перед цим очільник міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець закликав нардепів проголосувати за введення режиму надзвичайного стану. Пізніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримає введення надзвичайного стану в Україні, якщо буде нагальна потреба.