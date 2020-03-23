У МОЗ назвали необхідною мірою введення режиму НС в Україні

КИЇВ. 24 березня. УНН. У МОЗ вважають введення надзвичайного стану в Україні необхідною мірою, що було б заходом на випередження поширення коронавірусу в країні. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу “Свобода слова” передає УНН.