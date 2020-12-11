В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По состоянию на 11 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской области, в Киеве и в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 790,8 (-), в городе Киеве - 768,2 (+) и в Запорожской области - 739,6 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области - 180,0 (-), в Кировоградской области - 225,9 (+) и в Луганской области - 231,1 (+).
Добавим, в Украине на утро 11 декабря зафиксировано уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.